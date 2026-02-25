İlk karşılaşmadan 5-2’lik üstünlükle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, avantajını sürdürerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İtalya da Juventus’a konuk oluyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
25 Şubat 2026 Çarşamba günü (bugün) Allianz Stadyumu’nda oynanacak.
JUVENTUS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Juventus-Galatasaray mücadelesi Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.
JUVENTUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro’nun görev yapacak.
JUVENTUS'UN MUHTEMEL 11'İ
Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, David, Kenan.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Lang, Barış, Osimhen.
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARI
İki ekip Avrupa kupalarında şu ana kadar 7 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3’ünü Galatasaray kazanırken, Juventus 1 galibiyet elde etti; 3 karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar toplam 14 gol atarken, İtalyan temsilcisi 9 gol kaydetti.