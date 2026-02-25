Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARI

İki ekip Avrupa kupalarında şu ana kadar 7 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3’ünü Galatasaray kazanırken, Juventus 1 galibiyet elde etti; 3 karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar toplam 14 gol atarken, İtalyan temsilcisi 9 gol kaydetti.