Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İtalya da Juventus’a konuk oluyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 1

İlk karşılaşmadan 5-2’lik üstünlükle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, avantajını sürdürerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

1 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 2

Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadroları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

2 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 3

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

25 Şubat 2026 Çarşamba günü (bugün) Allianz Stadyumu’nda oynanacak.

3 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 4

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Galatasaray mücadelesi Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

4 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 5

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

5 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 6

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro’nun görev yapacak.

6 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 7

JUVENTUS'UN MUHTEMEL 11'İ

Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, David, Kenan.

7 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 8

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Lang, Barış, Osimhen.

8 9
Juventus-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 9

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARI

İki ekip Avrupa kupalarında şu ana kadar 7 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3’ünü Galatasaray kazanırken, Juventus 1 galibiyet elde etti; 3 karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar toplam 14 gol atarken, İtalyan temsilcisi 9 gol kaydetti.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro