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1995 yılında vizyona giren ve 106 dakikalık süresiyle izleyiciyi soluksuz bırakan Olağan Şüpheliler, suç ve gerilim türünün öne çıkan yapımları arasında bulunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bryan Singer otururken senaryosunu Christopher McQuarrie kaleme alıyor. Başrollerde ise Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Benicio del Toro, Stephen Baldwin ve Kevin Pollak yer alıyor.

BEŞ SUÇLU, TEK BİR GİZEMLİ İSİM

Hikâye, silah parçaları taşıyan bir kamyonun kaçırılmasıyla başlıyor. Olayın ardından beş suçlu, New York'ta polis tarafından gözaltına alınıyor. Bir araya gelmeleri, başlangıçta sıradan bir soruşturmanın parçası gibi görünse de kısa süre içinde çok daha büyük ve tehlikeli bir planın kapısını aralıyor.

Suç dünyasının karanlık isimlerinden Keyser Söze'nin ortaya çıkmasıyla olaylar farklı bir boyuta taşınıyor. Milyonlarca dolarlık bir soygun planına dahil olan ekip, yalnızca görevlerini tamamlamakla değil, aynı zamanda hayatta kalmakla da mücadele ediyor. Ancak yaşananların ardındaki gerçek, karakterlerin anlattıklarından çok daha karmaşık bir hâl alıyor.

UNUTULMAZ FİNALİYLE SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ



Film, doğrusal olmayan anlatımı ve geçmişle bugün arasında gidip gelen sahneleriyle izleyiciyi sürekli şüphe içinde bırakıyor. Soruşturmayı yürüten polislerin elde ettiği bilgiler, karakterlerin ifadeleri ve olayların farklı yönleri, hikâyenin gizemini giderek artırıyor.

Kevin Spacey'nin canlandırdığı Roger “Verbal” Kint karakterinin anlatımı, filmin merkezinde yer alıyor. Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Benicio del Toro ve Kevin Pollak da suç dünyasının farklı yüzlerini temsil eden karakterlere hayat veriyor.

Olağan Şüpheliler, yalnızca bir soygun hikâyesi anlatmakla kalmıyor; güven, aldatma ve gerçeğin nasıl çarpıtılabileceği üzerine de düşündürüyor. Filmin sürprizlerle örülü finali, yapımı yıllar geçse de hatırlanan bir gerilim klasiğine dönüştürüyor.

Yapım, 1996 yılında düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Kevin Spacey'ye En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü, Christopher McQuarrie'ye ise En İyi Özgün Senaryo ödülünü kazandırdı