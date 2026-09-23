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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde yaşanan saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavileri devam ediyor. Valilik, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığını, Manisa merkezde yoğun bakımda bulunan 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğunu duyurdu.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Turgutlu ilçesinde meydana gelen saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verildi.

BUGÜN TABURCU EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığı belirtildi. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının hekimler tarafından yakından ve titizlikle takip edildiği ifade edildi.