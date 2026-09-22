Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada "provokasyon içerikli" paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından saldırının ardından sosyal medya ağlarında "provokasyon içerikli" paylaşım yapılan hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi.

Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

22 Eylül Salı günü sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde 15 yaşındaki silahlı saldırgan etrafa ateş açmıştı. Silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalamış; annesi, babası ve dedesiyle birlikte gözaltına alınmıştı. RTÜK tarafından olaya ilişkin yayın yasağı da getirildi.