Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik saldırıların ardından sosyal medya platformlarında yayılan tehdit mesajları ve korku oluşturan paylaşımlar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, farklı ilçelerde çok sayıda çocuk şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin sanal devriye çalışmaları sırasında, Telegram’da kurulan “C31K” isimli grubun yöneticilerinden birinin 17 yaşındaki M.I. olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ADLİ KONTROL

Instagram adlı sosyal medya platformunda dün bazı okulları hedef gösteren paylaşım yapan 14 yaşındaki Y.G, Bağcılar'daki evinde yakalandı. İkametinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alınan Y.G, hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

"HEPSİNİ BAYILTACAĞIM"

Bahçelievler'de bir lisedeki sınıfın WhatsApp grubunda 16 yaşındaki M.C.S'nin dün ilçedeki bir liseyi hedef göstererek, "Yarın okula gideceğim, hepsini bayıltacağım, boş boşuna mı o kadar PUBG oynadık." şeklinde, aynı gruptaki M.A.Ü'nün ise "C31K Şeriat" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Polis ekipleri M.C.S. ve M.A.Ü'yü gözaltına aldı.

HALKI YANILTICI BİLGİ SUÇLAMASI

Esenler'de bir lisedeki sınıfın WhatsApp grubuna 15 Nisan'da gönderilen, korku içeren ekran görüntüsü mesajını 14 yaşındaki E.A'nın ilettiği tespit edildi. Şüpheli, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yakalandı.

"BUGÜN GELEMİYORUM, POLİS BEKLİYOR"

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Büro Amirliğine bağlı ekiplerin okul ve çevrelerindeki güvenlik tedbirleri kapsamında dün saat 14.00 sıralarında ilçedeki bir ortaokulda görevlerini ifa ettikleri sırada okul müdürü, kolluk ekiplerine okulun eski öğrencilerinden bir çocuğun tehlikeli ve sakıncalı WhatsApp durumu paylaşımı yaptığını bildirdi. E.E.T. olduğu belirlenen 12 yaşındaki şüpheli, okul çevresinde bulunan polis aracının fotoğrafını çekerek üzerine "Biraz korkmuş gibisiniz, bugün gelmiyorum, izinliyim, polis bekliyor." yazarak WhatsApp paylaşımı yaptığının da tespit edilmesi üzerine, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alındı.

"SİZE DE SIRA GELECEK"

Esenler'de bir ortaokulun resmi Instagram sayfasında paylaşılan "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." yazının altına "Size de sıra gelecek." şeklinde yorum yaptığı belirlenen 14 yaşındaki A.E.A. ile yine ilçedeki bir ortaokulun resmi Instagram sayfasının 15 Nisan'daki gönderisine "Hazır olun bu okula saldırı olacak, bekleyin." şeklinde yorum yapan 12 yaşındaki M.E.C. de polis ekiplerince yakalandı.

"BU BURADA KALMAYACAK"

Küçükçekmece'de bir özel okulunun müdürüne yönelik "Bu burada kalmayacak." şeklinde beyanda bulunduğu ve ardından silah ve bıçak görseli paylaşımı yaptığı anlaşılan B.D. ile Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğinde şifai mülakat yapıldı. B.D'nin paylaşımlara konu silahın arkadaşı 13 yaşındaki T.A'ya ait olduğunu söylemesi üzerine, şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Söz konusu ikamette airsoft tabanca ve şarjörü, 8 airsoft gaz tüpü, kelepçe ve 1 çift eldivene el konulurken, T.A. "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

OKUL SALDIRISI YAZIŞMALARI

İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Başkanlığının "Bilgi Paylaşımı-FBI" konulu yazısıyla bildiride bulunması üzerine Instagram'dan "okul saldırısı" içerikli yazışmalar yaptıkları tespit edilen 14 yaşındaki A.G ile B.D. 8 Nisan'da "suç işlemeye tahrik" suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında 16 Nisan'da her iki çocuk şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. A.G'nin ikametinde kılıç ve 5 bıçak ele geçirilirken, şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Yeni deliller elde edilmesi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.