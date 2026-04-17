6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku hakkında açılan soruşturmada yeni gözaltılar geldi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Çiftçi’nin talimatı ile soruşturma başlatıldı. Bakanlıkta müfettiş olan Sonel gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı.

Bugün Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi’nde kayıtların silinmesi iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dosya yeniden açılmış, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin “kasten öldürme” iddiasıyla sorgulandığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, "Delilleri yok etme" suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla tutuklanan ihraç polis memuru Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.