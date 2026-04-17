Yargıtay'dan emsal 'maaş zammı' kararı: Artık alamayacak

“Eğer bireysel veya toplu iş sözleşmesinde aksine bir madde yoksa, işverenin ücretlere asgari ücret zammı oranında zam yapma zorunluluğu yoktur. Tek şart, ücretin asgari ücretin altına düşmemesidir. İşçiye imzalatılan "bordro sadeleştirme" belgesi, işçinin zam haklarından tamamen feragat ettiği bir "esaslı değişiklik rızası" olarak görülemez. Mahkemenin asgari ücreti baz alarak yaptığı hesaplama hatalıdır. Ücret farkı hesaplanırken; ilk yıl ödenen "diğer" kalemindeki tutar asgari ücrete değil, işçinin o dönemki kendi brüt ücretine oranlanmalıdır. Bu oran üzerinden yıllara sari hesaplama yapılmalıdır.”