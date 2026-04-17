El Nino bitiyor: Yeni soğuk hava dalgası kapıda, sıcaklıkların düşeceği tarih verildi
Türkiye, 22-23 Nisan tarihlerinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji kaynaklarına göre El Nino’nun zayıflamasıyla birlikte sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri bekleniyor.Derleyen: Cemile Kurel
Uzmanlar, özellikle geçiş dönemlerinde yaşanan bu tür sert hava değişimlerinin hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Yapılan son analizler, atmosferdeki sistemlerin yeniden şekillenmesiyle birlikte yağışlı havanın yurt genelinde geniş bir alana yayılacağını ortaya koyuyor.
YAĞIŞLAR ARTIYOR
Son dönemde sıkça gündeme gelen El Nino fenomeninin etkisinin azalmaya başlaması, Türkiye’deki hava koşullarını da doğrudan etkiliyor. Daha önce sıcak ve kurak bir tabloya işaret eden bu sistemin zayıflamasıyla birlikte, yerini daha serin ve yağışlı hava koşullarına bırakacağı değerlendiriliyor.
Meteoroloji kaynaklı haberlerde de belirtildiği gibi, El Nino’nun geri çekilmesiyle birlikte atmosferdeki nem oranı artıyor ve bu durum sağanak yağışların daha sık görülmesine neden oluyor. Özellikle bahar aylarının ikinci yarısında bu tür dalgalanmaların daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR ANİ DÜŞECEK
22-23 Nisan tarihlerinde etkili olması beklenen sistemle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak. Bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek ani soğumalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Bu süreçte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali de göz ardı edilmiyor. İç ve doğu bölgelerde daha sert hissedilecek soğuk hava, batı bölgelerde ise daha çok yağmur şeklinde kendini gösterecek.
SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT
Yeni hava dalgasının en dikkat çekici yönlerinden biri de kuvvetli sağanak yağışlar olacak. Kısa süreli ancak etkili olması beklenen yağışların, özellikle büyük şehirlerde su baskını ve ulaşım aksaklıklarına neden olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, ani yağışlar sırasında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, altyapı yetersizliklerinin olduğu bölgelerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca tarım alanlarında da aşırı yağışın olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.
BÖLGESEL FARKLILIKLAR GÖRÜLECEK
Türkiye genelinde etkili olacak bu sistemin her bölgede aynı şekilde hissedilmeyeceği belirtiliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde daha çok yağmur ve rüzgar etkili olurken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da soğuk hava daha sert hissedilecek.
Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışların aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.
UZMANLARDAN UYARI
Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerinin sağlık üzerinde de etkili olabileceğini belirterek özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda sürücülerin yağışlı havalarda daha dikkatli olması ve hızlarını düşürmeleri öneriliyor.
Yetkililer, güncel hava durumu tahminlerinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle 22-23 Nisan tarihlerinde plan yapacak vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini belirtiyor.