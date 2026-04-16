Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı. Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi. Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu vurgulandı.

Öte yandan, saldırganı bir velinin etkisiz hale getirdiği ortaya çıkmıştı. Mersinli'yi bacağından bıçakladığını söyleyen Necmettin Bekçi, ifadesinde, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarı ile bir defa bacağına doğru bıçağı salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum. Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti." dedi.