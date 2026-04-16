Bolu’da bir ortaokulda eğitim gören 7. sınıf öğrencisinin, okul müdürü ve sınıf arkadaşlarını hedef alan tehdit içerikli ses kaydı paylaştığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Irak uyruklu olduğu öğrenilen 13 yaşındaki öğrenci, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

WHATSAPP GRUBUNDAKİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, okul müdürü dün akşam saatlerinde emniyete başvurarak öğrenciden şikayetçi oldu. Bir velinin uyarısıyla fark edilen WhatsApp ses kaydında, öğrencinin daha önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırıları övdüğü ve benzer bir eylemi gerçekleştirebileceğini dile getirdiği iddia edildi.

Ses kaydında öğrencinin, “Bana da 7 tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim, önce müdürü pompalardım yani öldürürdüm” ifadelerini kullandığı, ayrıca hedef aldığını öne sürdüğü 10 sınıf arkadaşının isimlerini tek tek saydığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİ ADRESE GİTTİ

Şikayet üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli öğrencinin adresinde arama yaptı. Arama sırasında öğrencinin cep telefonuna el konulurken, delil niteliği taşıyan dijital materyaller incelemeye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, öğrencinin söz konusu ifadeleri hangi amaçla kullandığı ve tehditlerin ciddiyeti araştırılıyor.