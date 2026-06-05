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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Saffet Buzcu Ortaokulu önünde bir grup gencin bulunduğu belirlendi. Bölgede yapılan kontrolde, naylon poşet içerisinde peçeteye sarılı halde yaklaşık 4 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, söz konusu maddenin A.C. ve E.G. isimli kişilerden temin edildiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi hakkında da TCK 191 kapsamında “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan soruşturma açıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Haziran 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen E.G. ve A.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.