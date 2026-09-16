Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de tırmanan enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz, eğitim çağındaki çocukların en temel ihtiyacı olan beslenmeye erişimini dahi imkânsız hale getirdi. Çocukların kırtasiye masraflarını karşılayamayan veliler, artık çocukların beslenme ihtiyaçlarını da karşılayamıyor.

Sivas'ta bir okulda öğrencilerin bir tosta muhtaç kalmaması adına dayanışma amacıyla "askıda tost" uygulaması başlatıldı.

Sivas'ta şehir merkezinde eğitim veren Dört Eylül Ortaokulu'nda kantin işletmeciliği yapan Ümit Alpan, ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Askıda Tost" uygulaması başlattı.

'ÖĞRENCİLERE ASKIDA EKMEK UYGULAMASI'

3 senedir süren uygulamada, ihtiyacı olan öğrencilerin kantin ücreti eğitim öğretim sezonu boyunca "durumu iyi" olanlar tarafından karşılanıyor. Okul yönetimi tarafından belirlenen öğrenciler okul dönemi boyunca ücretsiz öğünden faydalanıyor.

Kantin işletmecisi Ümit Alpan, "Dünyadaki en güzel yer bir çocuğun kalbidir diyerek tam 2 yıldır bir çocuğun tebessümüne gölge düşmesin, hiçbir evladımız arkadaşına bakıp iç çekmesin diye böyle bir kampanya başlattım. Bugün dostlarımızın desteğiyle askıda tost kampanyamızın 3'ncü yılı oldu. 2 sene önce yaptığımızda neredeyse geçen senenin ilk yarısına kadar yetecek askıda tostlarımızı toplamıştık. Veren elin alan eli görmediği bu sessiz dayanışmayla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Ben bu kampanyayı sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Eşimden, dostumdan, yurt dışındaki dostlarımızdan çok güzel bir destek var. Bizim askıda tost verdiğimiz öğrencilerimiz belli bu öğrencilerin velilerine bilgi veriyoruz. Öğrencimiz kimse görmeden herkes gibi gelip sıraya giriyor yiyeceğini alıyor" dedi.

AK PARTİ VE MHP 'ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK VERİLMESİ' KANUN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in 2025 yılında öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni eğitim öğretim yılında 15 milyon öğrenciye ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısında bulunarak, uygulamanın devlet bütçesinin yüzde 1'i ayrılarak hayata geçirilebileceğini savunmuştu.

‘BU YEMEĞİN MALİYETİ 87 TL’

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız için istediğimizin tamamı bu: Üç kap sıcak yemek. YENİ Parti iktidarında bu üç kap sıcak yemek çocuklarımıza verilecek. Çorbası var, pilavı var, eti var. Bu devlet bunu verebilir. Nasıl vereceğiz? Gelin, hep birlikte hesaplayalım. Bu yemeğin maliyeti 87 TL. 87 TL'lik bu yemek çocuklarımıza yılda 180 gün ulaşacak. Kaç çocuğumuz var? 15 milyon çocuğumuza ulaşacak. Bakın, bu hiç zor değil. Şimdi hesabı birlikte yapalım. Bunu çarptığımız zaman, 15 milyon öğrencimize 180 gün, maliyeti 87 lira olan bu yemeği verdiğimizde aşağıda şöyle bir rakam çıkıyor: 235 milyar. 15 milyon çocuğumuz, 235 milyara bir öğün şöyle çorbasıyla, pilavıyla, etiyle, suyuyla bir öğün bu yemeği yiyebiliyor.

‘235 MİLYAR LİRA NE DEMEK BİLİYOR MUSUNUZ?’

235 milyar lira ne demek biliyor musunuz? Devletimizin bütçesi 19 trilyon lira. Devletimizin bütçesinin sadece yüzde biri. Yahu, 15 milyon çocuk için devlet bütçesinin yüzde birini ayırmaya değmez mi? Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin de yüzde onu. İki trilyonluk MEB bütçesinin yüzde onu.

Şimdi bizim çağrımız şu: İktidar olduğumuzda yapacağımız şu: Biz, devlet bütçesinin yüzde birini ayırarak 15 milyon çocuğumuza mutlaka ve mutlaka, burada gördüğünüz gibi, her şeyiyle bir öğün yemek verebileceğiz. Ey iktidar sahipleri, o kadar çok şeye para ayırıyorsunuz ki... Yandaşınıza, müteahhitinize, yolunuza, betonunuza... Tamam kardeşim ama bütçemizin yüzde birini ayırın, şu yemeği verin. Seçimden sonra biz, YENİ Parti olarak söz veriyoruz. Bu yemeği biz vereceğiz."