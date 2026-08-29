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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'in golleriyle geri dönüşe imza attı. Göztepe'nin golleri ise Miroshi ve Juan'dan geldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen, bir gol ve bir asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Nijeryalı yıldızın bir golü de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken Göztepe 1 puanda kaldı.

GALATASARAY-GÖZTEPE İLK 11'LER

Galatasaray: Jankat, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson

GALATASARAY 3-2 GÖZTEPE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Galatasaray-Göztepe maçı başladı.

GÖZTEPE TEHLİKE YARATTI: HENRIQUE OFSAYTA YAKALANDI

11' Göztepe Andre Henrique ile tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique'nin aşırtma şutunda top üstten dışarı gitti. Yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı ve pozisyon için ofsayt kararı verildi.

GÖZTEPE MIROSHI İLE ÖNE GEÇTİ

16' Göztepe duran top organizasyonuyla golü buldu. Kornerden gelen ortada arka direğe açılan topu Miroshi tamamladı. İzmir ekibi 1-0 öne geçti.

SARA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

31' Sara'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

GALATASARAY SANCHEZ'İN GOLÜYLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

33' Sallai'nin frikikten şutunda Göztepe savunmasından Taha Altıkardeş'in sektirdiği topu kale önünde Davinson Sanchez ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-1 GÖZTEPE

BATRAKOV OYUNA GİRDİ

46' Galatasaray ikinci yarıya değişiklikle başladı. Okan Buruk Abdülkerim Bardakçı'nın yerine yeni transfer Batrakov'u oyuna sürdü.

GUGESHASHVILI OSIMHEN'E GOL İZNİ VERMEDİ

50' Osimhen'in kafa vuruşunda Gugeshashvili köşeden topu çeldi. Seken topa yeniden hareketlenen Osimhen bu kez dar açıdan şansını denedi. Gürcü kaleci topu kornere çeldi.

SARA'NIN GOLÜYLE GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

55' Galatasaray geriden gelerek öne geçti. Osimhen'in harika topuk pasında Sara ceza sahası içerisinde topu ağlara gönderdi.

GUGESHASHVILI KALESİNDE DEVLEŞTİ

59' Göztepe ceza sahasında yaşanan karambolde Gugeshashvili kalesinde devleşti. Üst üste kalesine gelen şutlarda Gugeshashvili gole izin vermedi.

GALATASARAY OSIMHEN'İN PENALTI GOLÜYLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

63' Ceza sahasında yaşanan pozisyonda Osimhen yerde kalmıştı. VAR'dan gelen penaltı tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen Akonnor'un müdahalesi için beyaz noktayı gösterdi. Osimhen penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

JUAN AYAĞININ TOZUYLA AĞLARI HAVALANDIRDI

65' Göztepe penaltı golüne çok hızlı cevap verdi. Göztepe yine uzun taçla ceza sahasını karıştırdı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Juan oyuna girer girmez skoru 3-2'ye getiren golü attı.

OSIMHEN'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

67' Sallai'nin ortasında harika bir şekilde yükselen Osimhen arkada direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

OSIMHEN'DEN SAVUNMAYA KRİTİK YARDIM

90+5' Galatasaray kalesi önünde büyük bir karambol yaşandı. Pozisonu Osimhen son anda savuşturarak gol tehdidini önledi.