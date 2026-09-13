Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sporting Lizbon maçında yaşananlara değinen Buruk, Kocaelispor karşısında topa sahip olmanın ve doğru tercihler yapmanın önemine dikkat çekti.

'EN ÖNEMLİSİ SAKİN KALMAK GEREKİYOR'

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı. Sporting Lizbon maçının belli bölümlerinde çok iy iyapmıştık, sakin kaldığımızda doğru tercihlerle topu rakibe vermedik, yüzde 65-70'lere çıktık. Kalemize getirmediğimiz bir rakip vardı. Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı."

'DENİZ VE LEAO İLE BAŞLIYORUZ'

"Bir önceki maça, bu maçtan örnek vereceğim. 1-2 dakika doğru yapamadığımız yerde 3 dakika arayla 2 gol yedik. Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Rakibin çekildiği sizin atak yaptığınız bir maç oluyor. Topun değerini iyi bilmek gerekiyor. İki kanatta birebiri iyi oynayacak oyuncular var. Deniz ve Leao ile başlıyoruz."

'KİMSE ANLAMIYOR, BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORUM'

"Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, bir türlü anlatamıyorum. Bu oyuncular yüzde 100 hazır gelmedi. Yüzde 100 hazır olduktan sonra koymaya çalışıyoruz. Deniz de dahil hazır gelmedi. Leao sakatlıktan çıkmıştı. Hem bizimle geçirdikleri sürece, antrenman temposunu da yükselttik.

Oyuncular transfer süreçlerinde 1 hafta 10 gün antrenman yapmıyorlar. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu. Diğer oyuncularla ilgili tam yapamadık ama Leao ve Deniz Gül ile başlıyoruz."

'KANATLARDA BİREBİRCİ OYUNCULAR TERCİH ETTİK'

"Orijinal bir santrforla oynamak çok daha önemli. Merkezde de Yunus var. Sara oraya giren bir 8 numara. İki stoperimiz ve Lucas önemli. Geçiş hücumlarını da kovalayan bir rakip. Son 3 maçta da başarılılar, 9 puan aldılar. Bize zorluk çıkarmaya çalışacaklar. Rakibi aşağı yukarı tanıyoruz, biliyoruz. Kanatlarda özellikle birebirci oyuncular tercih ettik."