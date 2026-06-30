Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Temmuz 2022'de sarı-kırmızılı takımın başına geçen ve Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim'in rekorunu egalayan Okan Buruk'un yeni sözleşmesi konusunda mutlu sona ulaşıldığı iddia edildi.

OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Okan Buruk'un kontratındaki 1 yıllık opsiyon maddesi kullanıldı.

Böylece başarılı teknik adamın Galatasaray'daki görevine devam etmesi kesinleşirken, yönetimin bu gelişmeyi resmi bir açıklamayla duyurarak Okan Buruk'u onurlandırmayı planladığı öne sürüldü.

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Son dönemde adı Avrupa kulüpleriyle de anılan Okan Buruk'un, yeni sezonda Galatasaray'ın başında üst üste 5. Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle yoluna devam edeceği belirtildi.