Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı.

Hakkında tutuklama kararı verilen Oğuzhan Uğur'un sulh ceza hakimliği ifadesi de ortaya çıktı.

Uğur, ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Önceki vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum" dedi.

‘İNTERNETE SIZAN BİLİRKİŞİ RAPORU ELİNDEYDİ’

Savcılıkta ifade verirken bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendiğini belirten Uğur, "Sonrasında sayın savcımıza bu durumu dile getirdik, savcımızda böyle bir şeyin olamayacağını bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi, bu konuşmadan 5-6 dk sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi, böyle bir rapor varmış diyerek bizimle beraber haberdar oldu" sözlerini sarf etti.

‘POLİSİN EVİME GELECEĞİNİ HABERLERDEN ÖĞRENDİM’

Söz konusu durum karşısında şaşırmadığını belirten Uğur, "Zaten öncesinde de polislerin evime geleceğini haberlerden öğrendim, savcılık makamından ayrıldığımda yine avukatıma bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum diye sordum, avukatımda evet cevabı verdi, biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim.

Sonrasında yine internet haberlerinden şuan tutuklu olduğumu öğrendim, bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim. programlarımda sıkça bu tarz şikayetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür, adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da arasında bulunduğu 10 kişi dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. 10 kişiden 9'u hakkında tutuklama kararı verilmiş; 1 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Tutuklanan Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaların ise, “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” olduğu öğrenilmişti.