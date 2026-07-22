Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL: 'FRED BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK'

İsmail Kartal yeni sezonda takımda kalmayacağı düşünülen Brezilyalı yıldız Fred için ayrılık iddialarını yalanladı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fred ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak." dedi.

Deneyimli teknik adam bu açıklamayla birlikte Fred'i isteyen Brezilya kulüplerine de kapıyı kapatmış oldu.