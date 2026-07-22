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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik karşılaşmayı değerlendirdi.

Basın toplantısında konuşan Slovak çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin bekledikleri gibi bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

'BU KADAR ZORLANACAĞIMIZI BEKLEMİYORDUK'

Maçın ilk bölümünde iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif kalıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık." dedi.

'FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN'

İkinci yarıda savunmaya çekildikleri için hücumda etkili olamadıklarını belirten Gasparik, "Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmada kaldığımız için fazla tehlike oluşturamadık. Bugün kaybettik ama futbolda her şey mümkün. Şimdi rövanş maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.