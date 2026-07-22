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Kaynak: İHA

Fransa, çocukların dijital ortamda korunmasını hedefleyen yeni bir düzenlemeye imza attı. Ülkede 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa tasarısı hem Senato hem de Ulusal Meclis'te kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Anayasa Konseyi'nin onayı bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destek verdiği yasa ile ülkede "dijital reşitlik yaşı" 15 olarak belirlendi. Hükümet, uygulamayı yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyor.

YENİ HESAPLAR 1 EYLÜL'DE YASAKLANACAK

Düzenleme kapsamında 15 yaşın altındaki çocuklar 1 Eylül 2026'dan itibaren yeni sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut hesaplar için ise platformlara dört aylık geçiş süresi tanınacak. Bu sürenin ardından mevcut kullanıcılar da yaş doğrulama sistemine tabi tutulacak.

HANGİ PLATFORMLAR KAPSAMA GİRİYOR?

Yasa; Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat gibi kullanıcıların paylaşım yapabildiği sosyal medya platformlarını kapsıyor.

YouTube ve WhatsApp'ta ise yalnızca sosyal ağ işlevi taşıyan özellikler düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Video izleme ve mesajlaşma hizmetleri doğrudan yasaklanmayacak ancak yorum yapma, paylaşım oluşturma ve topluluk özellikleri yaş sınırına tabi olabilecek.

Çevrim içi ansiklopediler ile eğitim ve açık kaynak platformları ise düzenleme dışında tutuldu.

Yaş doğrulama platformların sorumluluğunda olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların yaşını doğrulama yükümlülüğü sosyal medya şirketlerine verildi. Hükümet, bu işlemin güvenilir üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını planlıyor. Böylece platformların kullanıcıların kişisel verilerine doğrudan erişmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca şirketlerin kullanıcılara tek bir doğrulama yöntemi sunması yerine en az iki farklı seçenek sağlaması gerekecek.

LİSELERDE CEP TELEFONU YASAĞI DA GENİŞLİYOR

Düzenleme yalnızca sosyal medya kullanımını kapsamıyor. Fransa'da ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren liseleri de kapsayacak. Hükümet, bu adımla öğrencilerin dikkatini artırmayı ve derslere odaklanmalarını sağlamayı hedefliyor.

UYGULAMA TARTIŞILIYOR

Yasa kabul edilmesine rağmen yaş doğrulama sistemlerinin güvenilirliği ve çocukların VPN ya da başkalarına ait hesaplarla yasağı aşabilme ihtimali kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet temsilcileri ayrıca tüm kullanıcıların yaş doğrulamasına tabi tutulmasının özel hayatın gizliliği açısından soru işaretleri doğurduğunu savunuyor.

Fransa'nın hayata geçireceği modelin, Avrupa Birliği'nde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler için örnek oluşturması bekleniyor.