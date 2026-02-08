Ünlü sosyal medya fenomeni ve Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, deprem sonrası 'baraj patladı' iddiasıyla ilgili suçlamalara sosyal medyadan yanıt verdi.

Uğur, X platformunda yayınladığı mesajda, gönüllü yardım çalışmalarını vurgulayarak iftira ve yargı sürecinden şikayet etti. Paylaşım, depremin üçüncü yıl dönümünde yeniden gündeme gelen tartışmaları alevlendirdi.

'VATANIN DERDİYLE DERTLENEN BİR ADAMIM'

Uğur'un paylaşımında, deprem döneminde binlerce çadır, konteyner kentler, iş makineleri ve sağlık ekipmanları gibi yardımlar organize ettiğini belirterek, "Bu vatanın derdiyle dertlenen bir adamım" ifadesini kullandı. "Baraj patladı" ihbarının, Hatay'da yağmacıların panik yaratmak için yaydığı yalan bir bilgi olduğunu savunan Uğur, gönüllü ekibinin bu ihbarı teyit etmeye çalıştığını ancak kısa sürede yalan olduğunu anlayarak paylaşımı geri çektiklerini anlattı.

Buna rağmen, yıllardır suçlandığını ve 2025'te başlayan dava sürecinde zorlandığını dile getirdi:

"Üç sene sonra, yine aynı konuyu açıp anama bacıma sövdürtüyorlar. Üç kuruş için nice canlara kıyan müteahhitleri değil, beni konuşuyorlar."

Olayın kökeni, 7 Şubat 2023'te Babala TV hesabından yapılan paylaşımlara dayanıyor. Hesap, "Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş" ve "Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış" gibi mesajlar yayınlamıştı.

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Bu iddialar kısa sürede yayılmış, bölgede paniğe neden olmuş ve kurtarma çalışmalarını etkilemişti. AFAD, iddiaların asılsız olduğunu açıklamış olsa da, Uğur ve iki ekip üyesi hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklara 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Uğur, mahkemedeki savunmasında, internetin sınırlı olduğu ortamda tek bir paylaşımın infial yaratmasının mümkün olmadığını ve uykusuzluk nedeniyle hatalı yanıt verdiğini belirtmişti.

Tartışma, depremin yıl dönümünde yeniden alevlendi. Bazı yorumcular, Uğur'un paylaşımının 10-15 kişinin ölümüne neden olduğunu iddia ediyor.

TGRT Haber yorumcusu Cem Küçük, "Oğuzhan Uğur 10-15 kişinin ölümüne sebep oldu" diyerek sert tepki göstermişti. Benzer şekilde, sosyal medyada Uğur'u "provokatör" olarak nitelendiren ve kurtarma çalışmalarının saatlerce durmasına yol açtığını savunan paylaşımlar arttı. Bir kullanıcı ise "Baraj patladı yalanını ortaya atan Oğuzhan Uğur'u unutmayın" diyerek eleştirdi.

OĞUZHAN UĞUR'A DESTEK

Öte yandan, Uğur'un takipçileri büyük ölçüde destekleyici mesajlar yayınladı. Paylaşımına gelen yanıtlarda, "Kardeşim ben sana inanıyorum... Senin nasıl fedakarlık yaptığına hepimiz şahit olduk" gibi ifadeler yer aldı. Bir başka kullanıcı, "Yıllardır başkası için koşan, depremde hayatını askıya alıp bölgeye nefes olan bir adamı, organize bir kötülükle yem etmenize izin vermeyeceğiz" diyerek dayanışma gösterdi.

Uğur, mesajını "Söz sizde! Bu defa beni üç beş hayatsız trollün eline ben değil, siz teslim etmeyeceksiniz. Çünkü şahitsiniz!" diyerek bitirdi ve takipçilerini desteğe çağırdı.