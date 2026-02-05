50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği binlerce insanın evsiz kaldığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat (2023) depremlerinin yankıları hala sürerken, bölgede hala çadırlarda ve konteynerlerde kalan depremzedelerin yanına çekim için giden Nagihan Alçı'dan gelen skandal yorum gündem olmuştu.

Nagihan Alçı'nın "Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su ve ısınmanın yanısıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar.” yorumuna tepki yağmaya devam ediyor. Alçı'ya bir tepki de YouTuber Oğuzhan Uğur'dan geldi.

'KÖTÜLÜĞÜ ÖZENLE GÜNDEL TUTABİLEN NADİR BİR ZATTIR'

Oğuzhan Uğur kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nagihan Alçı'ya sert çıkarak "Kötülüğünü özenle güncel tutabilen nadir bir zattır. Dün kötüydü, bugün de kötü. Yarın da muhakkak kötü olacaktır." dedi.