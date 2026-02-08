Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı...

Deneyimli teknik adam, geçen hafta ilk 11’de forma verdiği bazı isimlerde değişikliğe gitti. Salih Uçan ile Mustafa’nın yanı sıra Rıdvan veya Djalo’dan birinin bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Sergen Hoca, yeni transferler gelir gelmez kadrodaki birkaç ismi kesti.