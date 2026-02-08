Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı...

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı...

Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor bugün 20.00'de karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın'ın bu maçta ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 1

Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlıyor.

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 2

Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 3

Sergen Yalçın’ın karşılaşmadaki ilk 11’i büyük ölçüde netleşti. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Konyaspor’u 2-1 mağlup etmişti; Beşiktaş’ın bugünkü kadrosunda ise önemli değişiklikler olması bekleniyor.

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 4

Yeni transferler Olaitan, Hyeon-Gyu Oh ve Agbadou’nun maça ilk 11’de başlama ihtimali yüksek. Sergen hoca, bu maçta geçen haftaya göre fazlasıyla değişiklik yapacak...

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 5

Geçen hafta karşılaşmada forma giyemeyen Ndidi'nin de maça 11'de başlaması bekleniyor.

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 6

Deneyimli teknik adam, geçen hafta ilk 11’de forma verdiği bazı isimlerde değişikliğe gitti. Salih Uçan ile Mustafa’nın yanı sıra Rıdvan veya Djalo’dan birinin bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Sergen Hoca, yeni transferler gelir gelmez kadrodaki birkaç ismi kesti.

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 7

Öte yandan Bilal Toure ve Asllani cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 8

Beşiktaş'ın Geçen Hafta Konyaspor Maçı 11'i

Beşiktaş: Ersin , Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa .

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 9

Beşiktaş'ın Alanyaspor Maçında Muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Agbadou, Emirhan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Hyeon-Gyu

Savunma dörtlüsünü bu şekilde de görebiliriz: Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan

Sergen Yalçın neşteri vurdu: Alanyaspor maçı ilk 11 kararı... - Resim: 10

Alanyaspor'un Muhtemel 11'i

ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.

Kaynak: Spor Servisi
