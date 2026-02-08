NBA’de Houston Rockets, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder’ı deplasmanda 112-106 mağlup ederek sezonun en dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı. Maça damga vuran isim ise milli basketbolcu Alperen Şengün oldu.

ALPEREN’DEN TRIPLE-DOUBLE PERFORMANS

Alperen Şengün, mücadeleyi 17 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle tamamlayarak bu sezon ikinci kez triple-double yaptı. Ayrıca 3 blok, 3 top çalma ve serbest atış çizgisinde 4'te 4 ile oynayan genç yıldız sahanın her yerinde maça ağırlığını koyarak takımını sırtladı.

these Alpi plays >> pic.twitter.com/UiHpzxpLhm — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 7, 2026

Özellikle son çeyrekte sorumluluk alan Alperen, kritik anlarda bulduğu sayılar ve doğru pas tercihleriyle Rockets’ın maçı koparmasında belirleyici rol oynadı.