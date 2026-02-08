NBA’de Houston Rockets, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder’ı deplasmanda 112-106 mağlup ederek sezonun en dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı. Maça damga vuran isim ise milli basketbolcu Alperen Şengün oldu.

Alperen triple-double ile şov yaptı: Houston lider Oklahoma'yı devirdi - Resim : 1

ALPEREN’DEN TRIPLE-DOUBLE PERFORMANS

Alperen Şengün, mücadeleyi 17 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle tamamlayarak bu sezon ikinci kez triple-double yaptı. Ayrıca 3 blok, 3 top çalma ve serbest atış çizgisinde 4'te 4 ile oynayan genç yıldız sahanın her yerinde maça ağırlığını koyarak takımını sırtladı.

Özellikle son çeyrekte sorumluluk alan Alperen, kritik anlarda bulduğu sayılar ve doğru pas tercihleriyle Rockets’ın maçı koparmasında belirleyici rol oynadı.