

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, İstanbul’da görev yaptığı okulda saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için taziye ve tepki mesajı yayımladı. Poyraz, eğitim yuvalarının en güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayarak yetkilileri göreve çağırdı.

ŞİDDETİN SIRADANLAŞMASI KABUL EDİLEMEZ

Poyraz, açıklamasında derin bir üzüntü ve öfke içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim yuvaları; çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğretmenlerimizin en güvenli alanı olması gereken yerlerdir. Bir öğretmenin, görev yaptığı okulda şiddete maruz kalması ve hayatını kaybetmesi asla kabul edilemez. Bu vahim olay, eğitim kurumlarında artan güvenlik sorunlarını ve gençlerimizin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik çıkmazları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şiddetin sıradanlaştığı, öfkenin ve umutsuzluğun gençlerimizi kuşattığı bir ortamda; sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Öğretmenlerimizi koruyamayan, gençlerimizi sağlıklı bir gelecek perspektifiyle buluşturamayan bir sistem sürdürülebilir değildir."

CHP ALTINORDU’DAN 4 MADDELİK ACİL ÇAĞRI

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Halis Poyraz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak taleplerini şöyle sıraladı:

Eğitim kurumlarında etkin ve kalıcı güvenlik önlemlerinin artırılması.

Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi.

Gençlerin şiddetten uzak, demokratik ve özgür bir ortamda kendilerini ifade edebilecekleri sosyal alanların çoğaltılması.

Öğretmenlerimizin itibarının ve güvenliğinin yasal güvencelerle sağlamlaştırılması.

TEPKİLER SAĞDUYU İÇİNDE OLMALI

Eğitim camiasının gösterdiği tepkilere de değinen Poyraz; "Öğretmenlerimizin ve gençlerimizin demokratik tepkilerini göstermeleri en doğal haklarıdır. Ancak bu tepkilerin provokasyonlardan uzak, sağduyu içerisinde ve hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi büyük önem taşımaktadır. Hayatını kaybeden öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.