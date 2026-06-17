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Özel sektör ve mülakat mağduru eğitimcilerin başlattığı eylem ülkenin dört bir yanında sürerken Ankara'daki öğretmenler bir kez daha polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. 14 öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin Ankara'daki eylemleri sürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı önünde toplanan14 öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı.

DİĞER İLLERDEN ÖĞRETMENLERE DESTEK

4 ilde yapılan eylemlerle öğretmenlere destek verildi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Sinop Şubesi üyelerince yapılan basın açıklamasıyla Ankara'da eylem yapan öğretmenlere destek mesajı verildi.

Basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, özel sektörde çalışan öğretmenlerin güvenceli çalışma, insanca yaşayabilecek ücret, taban maaş ve özlük hakları talep ettiğini, mülakat mağduru öğretmenlerin ise yıllardır emek vererek kazandıkları haklarının teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.

'ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE DÖNÜK BİR SALDIRI'

Eğitim Sen Malatya Şubesi üyeleri, Emeksiz Caddesi Üst Kavşağı’nda bir araya geldi. “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir”, “Eğitim Sen biat etmez” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” yazılı pankart ardında bir araya gelen öğretmenler, gözaltıları protesto etti.

Eğitim Sen Malatya yöneticisi Mehmet Zeki Özbey, sendika adına yaptığı açıklamada, Ankara’da haklarını arayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitim emekçileriyle dayanışmaya giden sendika yöneticilerinin darp edilerek gözaltına alındığını belirterek, şunları söyledi:

“Ankara’da haklarını arayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitim emekçileriyle dayanışmaya giden iş kolu sendikalarımızın yöneticileri; Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu, SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey ve SES Genel Sekreteri Ferit Ceylan’ın darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınması, örgütlü mücadelemize yönelik açık bir saldırıdır. Bu hukuksuzluğu kınıyor, yaşananları asla kabul etmiyoruz.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, en temel hak ve taleplerini dile getirmek amacıyla Ankara’da demokratik ve anayasal haklarını kullanırken şiddete maruz bırakılmış, gözaltına alınmış ve ters kelepçe uygulamasına maruz kalmıştır. Bu uygulamaları en güçlü biçimde protesto ediyoruz.”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile Eğitim Sen Eskişehir Şubeleri, açıklama yaparak Ankara'da eylemlerini sürdüren öğretmenlere destek verdi.

'SUÇ OLAN TALEPLERE KULAK TIKAMAK'

Eğitim Sen Şube Başkanı Özkan Demirkol, özel sektörde çalışan öğretmenler güvenceli çalışma, insanca yaşayacak ücret, taban maaş ve özlük hakları için, mülakat mağduru öğretmenler ise yıllardır emek vererek kazandıkları haklarının teslim edilmesi için seslerini duyurmaya çalıştığını söyledi.

“Ancak öğretmenlerin taleplerine yanıt vermesi gerekenler, bir kez daha çözüm yerine polis barikatını, müzakere yerine gözaltını, hak arama özgürlüğü yerine baskıyı tercih etmiştir” diyen Demirkol, “Ankara’da gerçekleştirilen eylemlere yönelik polis müdahalesinde çok sayıda öğretmen gözaltına alınmış; öğretmenler darp, ters kelepçe, biber gazı ve abluka ile karşı karşıya bırakılmıştır. Buradan açıkça ifade ediyoruz, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, eğitim emekçilerinin güvencesizliğe ve düşük ücretlere mahkûm edilmesine, mülakat adı altında yaratılan adaletsizliğe karşı mücadele etmek suç değildir. Suç olan, öğretmenlerin haklı taleplerine kulak tıkamak; anayasal ve demokratik haklarını kullanmak isteyen eğitim emekçilerinin karşısına polis gücüyle çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

'HAK İHLALLERİ TABLOSU AĞIRLAŞTI'

Trabzon’da toplanan öğretmenler adına basın açıklamasını Nergis Yıldız okudu. Yıldız, Ankara’da bir araya gelen öğretmenlerin daha ilk andan itibaren sert müdahaleyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“14 Haziran Pazar günü Ankara Güvenpark’ta, yıllardır verilen sözlerin tutulmasını talep eden mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri olarak ortak mücadelemizi büyütmek için bir araya geldik. Ancak daha ilk andan itibaren en temel demokratik haklarımızı kullanmamızı engellemeye yönelik sert bir polis müdahalesiyle karşılaştık. Taleplerimizi dile getirmemize ve sesimizi kamuoyuna duyurmamıza izin verilmedi.”

Öğretmenlerin abluka altına alındığını, darp edildiğini ve 40’ı aşkın öğretmenin gözaltına alındığını belirten Yıldız, “Eğitim emekçilerinin anayasal haklarını kullanmasının dahi engellenmesi, içinde bulunduğumuz hak ihlalleri tablosunun ne denli ağırlaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” diye konuştu.

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