Eğitim sendikaları, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara tepki göstermek için Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyor.
Eğitimciler 14 Nisan Salı günü Siverek'te yapılan saldırının ardından iş bırakma eylemine başlamıştı.
Emniyet güçleri, yürüyüş yapmak isteyen eğitimcilerin yolunu kapattı.
BARİKATI AŞTILAR
Öte yandan, öğretmenlerin polis barikatını aştığı görüldü. Yüksel Caddesi çıkışındaki polis barikatını geride bırakan KESK üyeleri, önce Kızılay’a ulaştı; ardından yürüyüşlerine Milli Eğitim Bakanlığı binası önüne kadar devam etti.