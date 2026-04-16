Yıllar önce Yılmaz Erdoğan, sanatçının doğum gününe geç kalmış ve elinde sadece yolda bulduğu küçük bir taşla gelmişti. Suzan Kardeş’e “Aç avcunu” diyerek taşı bırakan Erdoğan, “Ömrün bu taş gibi uzun olsun. Kusura bakma, bir hediye alamadım ama borcum olsun” demişti.
İnci Taneleri'nin 'Azem'i Yılmaz Erdoğan sözünü yıllar sonra ‘Hıdırellez’ ile tuttu: Suzan Kardeş’e ‘Borcum olsun’ demişti
Yılmaz Erdoğan, yıllar önce Suzan Kardeş’in doğum gününe küçük bir taşla gelip söz vermişti. O borç şimdi “Hıdırellez” şarkısıyla ödendi. Dostluğun ve vefanın simgesi olan eser bugün tüm dijital platformlarda yayında. Detaylar haberimizde...
Yılmaz Erdoğan’ın o gün verdiği söz, şimdi bir şarkıyla hayat buldu. Sanatçı, Suzan Kardeş’i “Organize İşler” setindeki karavanına çağırarak “Hıdırellez” adlı şarkıyı hediye etti.
Suzan Kardeş, bu anlamlı hediyeyi büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladığını şöyle ifade etti:
“Bu sadece bir şarkı değil; yıllara yayılan dostluğun, verilen sözün ve geleneklerin birleştiği çok özel bir eser oldu.”
Sözleri Yılmaz Erdoğan’a, müziği Suzan Kardeş’e, düzenlemesi ise Okay Barış’a ait olan “Hıdırellez”; dostluğun, vefanın ve yıllar sonra tutulan bir sözün güzel bir ifadesi olarak öne çıkıyor.
YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?
Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967’de Hakkâri’de doğdu. Oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve şairdir. Çocukluğu Ankara’da geçmiş, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni kazanmış ancak tiyatro tutkusu nedeniyle eğitimi yarıda bıraktı.
Kariyerine Ferhan Şensoy’un Nöbetçi Tiyatrosu’nda başlayan Erdoğan, “Olacak O Kadar” ve “Umut Taksi” gibi yapımlarla tanınmış, ardından Demet Akbağ ile “Bir Demet Tiyatro” dizisinde Mükremin Çıtır karakteriyle büyük başarı elde etti.
Beşiktaş Kültür Merkezi’ni (BKM) kuran isimlerden biri olan Erdoğan, “Vizontele” (2001) filmiyle yönetmenliğe adım atmış ve bu film Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu.
“Organize İşler”, “Vizontele Tuuba” gibi filmlerin yanı sıra şiir kitapları da yayımlamıştır. Sadri Alışık, Altın Kelebek ve Afife Tiyatro Ödülleri gibi birçok ödülün sahibidir.
SUZAN KARDEŞ KİMDİR?
Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960’ta Kosova’nın Mitroviça şehrinde doğmuş Kosova Türkü kökenli Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncudur.
Ailesiyle 1968’de İstanbul’a göç etmiştir. 13 yaşında güzellik sektöründe çırak olarak çalışmaya başlayan Kardeş, 1980’lerden itibaren tiyatro, sinema, reklam ve fotoromanlarda makyöz ve kuaför olarak görev yaptı.
Sezen Aksu’nun uzun yıllar sahne ve çekim makyajlarını üstlenmiş, Haluk Bilginer’e yaptığı Atatürk makyajıyla da dikkat çekti.
1995’ten itibaren Beşiktaş Kültür Merkezi’nin makyaj çalışmalarını yürütmüş, aynı zamanda Rumeli türküleri ve Balkan ezgileri yorumlayan bir şarkıcıdır.
“Bekriya” adlı meyhanesini işletmiş ve Sezen Aksu’nun desteğiyle aynı adlı albümü çıkardı.
Oyunculukta da “Seksenler” dizisindeki Fato Ana rolü gibi tanınmış karakterlere imza atmıştır. Çok yönlü sanatçı kimliğiyle bilinir.