UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı ve Çarşamba günleri oynanan rövanş karşılaşmaların ardından çeyrek final heyecanı sona erdi. Yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri ve maçların tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar...
ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
Atletico Madrid (3) 1-2 (2)Barcelona
Liverpool (0) 0-2 (4) Paris Saint-Germain
Arsenal (1) 0-0 (0)Sporting CP
Bayern Münih (6) 4-3 (4) Real Madrid
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE TARİHİ
İlk maçlar 28 Nisan Salı, rövanşlar ise 5 Mayıs Salı günü oynanacak.
Atletico Madrid – Arsenal
Paris Saint-Germain – Bayern Münih
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE?
Devler Ligi’nin 2025-2026 sezonu şampiyonunu belirleyecek karşılaşma, Macaristan’ın Budapeşte kentinde bulunan Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.