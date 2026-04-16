Türkiye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının şokunu yaşıyor. Eğitimin teslim edildiği tarikat ve cemaatleri STK diye savunması ve sık sık laikliği hedef alan söylemleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Yusuf Tekin, çocukları modern eğitim sisteminin içerisine çekemediği gerekçesiyle suçlanıyor.
Yusuf Tekin'in istifası isteniyor
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyasiler son yaşanan olaylarda Yusuf Tekin'in sorumluluğuna dikkat çekiyor.Yakın Plan: Aykut Metehan
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Yusuf Tekin'in siyaseten sorumlu ve sorunlu olduğunu belirtirken, "İstifa etse bile bundan kurtulamaz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı artık yok hükmündedir. Çürüyen her şey düşer demiştim. Çürüdü ve eğitim sistemi dediği şeyle birlikte düştü. O kafası yerden hiç kalkmayacak. Çünkü siyaseten sorumlu ve sorunlu. İstifa etse bile bundan asla kurtulamaz.
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Yusuf Tekin'i "Beceriksiz" olarak nitelendirirken, okulların Teksas'a döndüğünü yazdı:
Yusuf Tekin ‘dindar bir nesil yetiştiriyoruz’ derken, kindar bir nesil yetiştirip okulları Teksas’a çevirdiniz. Öğretmenler, öğrenciler katlediliyor; neredesin Yusuf Tekin? Milli olmayan Yusuf Tekin, beceriksizsin. Yazıklar olsun. YUSUF TEKİN İSTİFA
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi:
"Yusuf Tekin istifa et derhal! Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş! Veli, öğretmen ve çocuklar böyle saldırı biçimine ilk defa bu dönemde maruz kaldı!"
Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise çocuk suçlarına ilişkin verileri paylaştı.
➖Dosya sayısı: 435.469
➖Suça sürüklenen çocuk sayısı: 497.162
➖Suç sayısı: 683.823
💡Türkiye Yüzyılıymış!
Bakan Yusuf Tekin'in tepkiler sonrası istifa edip etmeyeceği bilinmiyor.