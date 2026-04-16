Ünlü oyuncu Bihter Dinçel, avukatları Merih Önen ve Hande Kuday Mutlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşi Barış Dinçel’e “şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı” boşanma davası açtı.
Avrupa Yakası’nın ‘Zeynep Hacer Aksoy’u Bihter Dinçel ve Barış Dinçel 18 yıllık evliliği resmen sona erdi: Duruşma sadece 10 dakika sürdü
Avrupa Yakası adlı dizideki "Zeynep Hacer Aksoy" karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Bihter Dinçel ile Barış Dinçel’in 18 yıllık evlilikleri tek celsede anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin 15 yaşındaki çocuğunun velayeti ortak kalırken, baba aylık 25 bin lira nafaka ödemeye devam edecek.
Hürriyet Gazetesi’nden Özge Eğrikar’ın haberine göre, mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Bihter Dinçel ile eşi Barış Dinçel’in evliliklerini sürdürme umudunun kalmadığı belirtilerek, “Taraflar, maddi konularda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.
Kendi aralarında kararlaştırdıkları anlaşmanın esasları doğrultusunda müvekkil ile eşi Barış Dinçel’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz” denildi.
Bihter Dinçel ile eşi Barış Dinçel, mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Bihter Dinçel ile avukatları ve Barış Dinçel katıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Bihter Dinçel ile Barış Dinçel’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi.
Çiftin 15 yaşındaki çocuğunun velayetinin ortak olmasına ve baba Barış Dinçel’in çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
Bihter Dinçel’in boşandıktan sonra da ‘Dinçel’ soyadını kullanmasına ve protokoldeki hükümlerin aynen uygulanmasına karar verildi.
BİHTER DİNÇEL KİMDİR?
Bihter Dinçel (tam adı Bihter Özdemir Dinçel), 3 Mart 1982 tarihinde Diyarbakır’da doğmuş Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu ile yazardır.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2004 yılında BKM Mutfak’ta başladı.
Asıl mesleği tiyatroculuktur; İzmir Devlet Tiyatrosu’nda 5 yıl görev yaptı. Kendi yazdığı “Hiç”, “Bak Bir Bulut Ağlıyor” ve tek kişilik “Ayna Ayna” gibi oyunlarla sahne aldı.
En çok tanındığı rol, Avrupa Yakası dizisindeki Zeynep Hacer Aksoy karakteridir. Bunun yanı sıra Geniş Aile, Dudaktan Kalbe, Haneler, Ali Ayşe’yi Seviyor, Mucize Doktor, Aşka Düşman, Yürek Çıkmazı gibi birçok yapımda rol aldı. Boyu 1,72 m, kilosu yaklaşık 61 kg’dır.
BARIŞ DİNÇEL KİMDİR?
Barış Dinçel, 1970 yılında Ankara’da doğmuş Türk sahne tasarımcısı ve tiyatro oyuncusudur. Merhum usta oyuncu Savaş Dinçel’in oğludur.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dekor ve Kostüm Tasarımı Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. 1992’de İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı ve uzun yıllar sahne tasarımı alanında çalıştı.
Bazı yapımlarda oyunculuk denemeleri de yaptı (İkinci Bahar gibi).Bihter Dinçel ile 2008 yılında evlendiler.
Bu evlilikten 2011 doğumlu Yağmur Ali adlı bir oğulları vardır. Çiftin 18 yıllık evliliği Nisan 2026’da anlaşmalı olarak sona ermiştir.
Mahkeme, çocuğun velayetini ortak bırakmış, Barış Dinçel'in aylık 25 bin lira nafaka ödemesine ve Bihter Dinçel'in "Dinçel" soyadını kullanmaya devam etmesine karar vermiştir.