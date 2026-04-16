MHP'de çözülme süreci devam ediyor. İzzet Ulvi Yönter'in partiden apar topar gönderilmesi sonrası Yönter'e sadık olduğu öne sürülen teşkilatlar tek tek feshediliyor. Gündüz saatlerinde Kütahya teşkilatını fesheden MHP, aynı gün içerisinde Eskişehir teşkilatını da feshetti.

KÜTAHYA TEŞKİLATI SABAH SAATLERİNDE FESHEDİLDİ

Yalçın, sabah yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır" ifadesini kullanmıştı.

ESKİŞEHİR TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

Son olarak, MHP'nin Eskişehir İl Teşkilatı da feshedildi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" dedi.