Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın (Öğretmen Sendikası), çağrısıyla mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektörde çalışan öğretmenler atama mağduriyetlerinin giderilmesi ve taban maaş kanununun çıkarılması yönünde verilen sözlerin tutulmaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Öğretmenler verilen sözlerin tutulmaması halinde 14 Haziran’da dönmemek üzere geleceklerini ilan etti

Sendikaorg'un haberine göre, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), geçen sene yaptıkları Ankara yürüyüşü ve nöbetlerinin ardından bakanlıkların çalışma koşullarına dair verdikleri sözler konusunda hâlâ adım atmadığını ifade ederek 1 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacaklarını açıklamıştı.

Mülakat mağduru öğretmenler, yaşadıkları adaletsizliklerin giderilmesi ve ek atama kontenjanlarının yaratılmasını talep ediyor. Bu konuda MHP tarafından Meclis’e sunulan bir kanun teklifi de var. Öğretmenler teklifin Meclis’te kabul edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Mülakat mağduru öğretmenlerinin yanı sıra özel eğitim ve öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler de MEB önünde. Öğretmenler taban maaş düzenlemesi başta olmak üzere özlük ve ekonomik haklar konusunda kamudaki meslektaşlarıyla denklik talep ediyor.

MEB ÖNÜNDE BİRARAYA GELDİLER

MEB önünde yapılan açıklamada öğretmenler yaşadıkları mağduriyeti hatırlattı. Bir yıldır verilen sözlerle oyalandıklarını, her görüştükleri kişinin kendilerine “haklısınız” dediklerini ancak haklı olmak değil haklarını almak istediklerini ifade etti. Öğretmenler verilen sözlerin tutulmaması halinde 14 Haziran’da dönmemek üzere geleceklerini ilan ederek şunları söyledi:

"Buradan, kazanacağımızı bildiğimiz direniş sürecimizin ilk adımını ilan ediyoruz: Hakları yenilen ve verilen sözlerin karşılığını alamayan iki mücadelenin öznesi olarak şayet Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasına somut karşılıkları olması koşuluyla verilen toplantı sözü ile 1611 mülakat mağduru öğretmene verilen atama sözü tutulmazsa, 14 Haziran’da Ankara’ya kitlesel olarak ve haklarını kazanmadan dönmeyecek şekilde geleceğiz. Öğretmenler, memleketi sarsacak büyük bir direnişin ve haysiyet savaşının hazırlığında olduğunu ilan ediyor.

Sömürüye, asgari ücret düzenine, mülakata ve güvencesizliğe teslim olmayacağız!

Taleplerimiz acil çözülmeli!

Bir irade ortaya konacaksa, tüm iyi niyetimizle ilerletici her türlü tartışmaya açığız. Ama samimiyet bekliyoruz."

HEYETLE BAKANLIĞA GİTTİLER

Açıklamanın ardından söz alan Öğretmen Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, “Sorunlarımız büyük ama çözümleri basit” dedi. Aksoy, binlerce öğretmenin verilen sözler doğrultusunda adım atılmasını beklediğini ifade etti. Aksoy, bu sözlerin üzerinden bir yıla yakın zaman geçtiğini hatırlatarak “Öğretmenlerin sorunlarını çözmeyecekseniz çıkın açıkça söyleyin. Ona göre mücadeleye de varız” dedi. Aksoy, 14 Haziran’da MEB önüne kitlesel şekilde geleceklerini yineleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından öğretmenlerin taleplerini görüşmek üzere bir heyet bakanlığa girdi. Öğretmenler de heyeti uğurladıktan sonra eylemlerini sonlandırdı.