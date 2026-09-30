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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik gıda güvenilirliği denetimleri hız kazandı. Mecitözü ilçesinde faaliyet gösteren okul kantinleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kontrol edildi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihinden saklama koşullarına, hijyen şartlarından etiket bilgilerine kadar çok sayıda kriter incelendi.

OKUL KANTİNLERİ MERCEK ALTINDA

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gün içerisinde güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Mecitözü ilçesinde faaliyet gösteren okul kantinlerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan gıda ürünlerinin mevzuata uygunluğu ve tüketim açısından güvenilir olup olmadığı detaylı şekilde değerlendirildi.

SON TÜKETİM TARİHLERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde öncelikli olarak kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Tarihi geçmiş veya tüketici sağlığı açısından risk oluşturabilecek ürünlerin satışa sunulmaması amacıyla yapılan kontrollerin yanı sıra, ürünlerin ambalajlarının durumu ve ambalaj bütünlüğü de incelendi.

Özellikle çocukların tüketimine sunulan ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediği denetim ekipleri tarafından kontrol edildi.

SAKLAMA KOŞULLARI VE SICAKLIK KONTROLÜ

Gıda güvenilirliğinin önemli unsurlarından biri olan muhafaza koşulları da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kantinlerde bulunan gıdaların ürünün niteliğine uygun sıcaklık ve ortam şartlarında muhafaza edilip edilmediği kontrol edilirken, uygun olmayan koşullarda saklanan ürünlerle ilgili işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Özellikle sıcaklık kontrolü gerektiren ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesinin gıda güvenilirliği açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

HİJYEN ŞARTLARI DA İNCELENDİ

Denetimlerde yalnızca ürünler değil, kantinlerin genel temizlik ve hijyen şartları da mercek altına alındı.

Kantinlerin temizlik durumu, gıdaların hazırlanması ve satışa sunulması sırasında uyulması gereken hijyen kuralları ile işletmelerin genel çalışma koşulları değerlendirildi.

Ayrıca ürünlerin etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu, ambalajların sağlamlığı ve tüketiciye sunulan ürünlerin gerekli bilgileri taşıyıp taşımadığı da kontrol edildi.

KANTİN İŞLETMECİLERİNE GEREKLİ HATIRLATMALAR YAPILDI

Gerçekleştirilen kontroller sırasında kantin işletmecilerine gıda güvenilirliği ve hijyen konusunda gerekli bilgilendirme ve hatırlatmaların yapıldığı bildirildi.

Yetkililer tarafından işletmelerin, öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünlerinin satışında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Denetimlerin yalnızca mevcut durumun tespit edilmesi amacı taşımadığı, aynı zamanda işletmelerin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermeleri konusunda bilgilendirilmesini de kapsadığı belirtildi.

DENETİMLER EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA SÜRECEK

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul kantinlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Amaç, öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun gıdaya erişimini sağlamak olarak ifade edildi.

Özellikle çocukların tükettiği gıdaların güvenilirliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, okul kantinlerinde yapılan rutin kontrollerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği kaydedildi.

ÖNCELİK ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI

Okul çağındaki çocukların gün içerisinde tükettiği gıdaların güvenilir olması, hem veliler hem de eğitim camiası açısından önem taşıyor.

Bu nedenle kantinlerde yapılan denetimlerde; son tüketim tarihi, saklama ve muhafaza koşulları, hijyen, etiket bilgileri, ambalaj bütünlüğü ve genel gıda güvenilirliği gibi birçok kriter birlikte değerlendiriliyor.

Yetkililer, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek okul kantinlerindeki denetimlerin düzenli şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, okul kantinlerindeki denetimlerin temel amacının öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğu vurgulandı.

Mecitözü ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından da kantin işletmecilerine gıda güvenilirliği konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılırken, eğitim öğretim dönemi boyunca denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması önceliğimizdir.” mesajını verirken, okul kantinlerinde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.