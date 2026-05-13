Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yurttaki bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi sonucu kimyasal tepkime meydana geldiği belirtilerek, olay sonrası binanın boşaltıldığı kaydedildi. AFAD ekiplerince bina ve çevresinde gerekli ölçümlerin yapıldığı, değerlerin normal standartlarda çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "İlimiz Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır. Bina ve çevresi AFAD ekiplerimizce taranmış, gerekli ölçümler yapılmış ve ölçümler normal standartta çıkmıştır. Ancak yine de olası bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır. Kamuoyunun dikkatine sunulur" denildi.