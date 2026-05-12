Olay, Niğde merkezde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle arası molasında okul dışındaki bir noktadan yemek yiyen bazı öğrencilerde kısa süre sonra mide bulantısı ve halsizlik belirtileri baş gösterdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Tedbir amacıyla 27 öğrencinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmakta olup, mevcut durumda yatış gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Gerekli gözlem ve kontrollerin tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin akşam saatlerine kadar taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir."