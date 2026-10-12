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Kaynak: DHA

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyündeki Köprüce mevkisinde oldu. Taşımalı eğitim kapsamında okul çıkışı öğrencileri Vezirli köyünden, Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götüren 30 S 2396 plakalı öğrenci servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

TELAŞLI AİLELER OLAY YERİNE KOŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayı duyup hastaneye gelen aileler, çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.