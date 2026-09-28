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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi önünde meydana geldi.

4 YARALI VAR

İddiaya göre; kayganlaşan yolda yokuş aşağı inen İmdat İnan yönetimindeki halk otobüsü, Metin Bolat’ın kullandığı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı. Sürüklenen minibüsün camları kırılırken, lastiği de patladı. Minibüsteki üniversite öğrencilerinden Tuğba K., Bakiye M., Şeydanur Ö. ve Mustafa B. yaralandı.

Yaralılar, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.