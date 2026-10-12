Dev Banka UBS, bu kritik seviyede uzun vadeli yatırımcıların alımlarıyla "altın"da düşüşün sınırlanabileceğini öngörürken, son dönemdeki satışların temel olarak spekülatif işlemlerden kaynaklandığını vurguladı.
UBS altın için rakam verdi: Önümüzdeki haftalarda bu rakamı görebilir
Küresel finans devi UBS, altın piyasasındaki son hareketliliğe ve fiyat baskılarına dair yatırımcıları yakından ilgilendiren dikkat çekici bir değerlendirme yayımladı. Güçlü dolar ve ABD'de yükselen reel tahvil faizlerinin etkisiyle ons altının göreceği rakamı açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
"YÜKSEK ABD REEL FAİZLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR BASKI YARATIYOR"
UBS stratejisti Giovanni Staunovo, yayımladığı notta altın piyasasındaki mevcut baskıyı detaylı bir şekilde değerlendirdi.
Staunovo, enflasyondan arındırılmış ABD tahvil getirilerindeki yükselişin, faiz getirisi sağlamayan altını diğer yatırım seçeneklerine kıyasla daha az cazip hale getirdiğine dikkat çekti.
Güçlü doların da bu baskıyı tırmandırdığını belirten Staunovo, şu ifadeleri kullandı:
"Kısa vadeli baskılar devam ediyor. Yüksek ABD reel faizleri ve güçlü dolar, altını yeniden 4.000 dolar/ons seviyesine doğru itebilir."
4.000 DOLAR SEVİYESİNDE ALIM TALEBİ GÜÇLENEBİLİR
Kısa vadeli gerileme riskine rağmen UBS, 4.000 dolar seviyesinde alım talebinin güçleneceğini öngörüyor.
Bankaya göre, uzun vadeli nedenlerle altına yatırım yapanların düşük fiyatları fırsat bilerek değerlendirmesi, bu bölgede fiyatların güçlü bir destek bulmasını sağlayabilir.
Bu senaryo, üzerindeki baskıların dengesizliğini ortadan kaldırarak piyasada önemli bir denge noktası oluşturabilir.
Notun hazırlandığı sırada spot altın, cuma günü ons başına 4.191 dolardan işlem görüyordu.
UBS'nin öngördüğü 4.000 dolar seviyesi, mevcut fiyatın hemen altında kritik bir psikolojik ve teknik bölge olarak dikkat çekiyor.
SPEKÜLATİF SATIŞLAR ÖNE ÇIKTI, ETF'LERE İLGİ SÜRÜYOR
Stratejist Giovanni Staunovo, son dönemdeki düşüşü vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki spekülatif yatırımcıların satışlarıyla ilişkilendirdi.
Bu yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle tuttukları net pozisyonları azaltmasının altını aşağı yönlü etkilediğini belirtti.
Buna karşılık, altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin güçlü kalmaya devam etmesi, piyasadaki satış dalgasına rağmen fon tarafında talebin sürdüğünü net bir şekilde gösterdi.