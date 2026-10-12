Yeniçağ Gazetesi
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Hekimlerden eylem kararı: Bu tarihten itibaren uzaktan muayene yapılmayacak

Hekim Birliği Sendikası, 17 yaşındaki Ahmet Turan Buyruk’ta beyin kanaması tespit edilmesinin ardından zorunlu uzaktan muayeneye karşı eylem kararı aldı. Üyeler, 1 Kasım’dan itibaren uzaktan muayene yapmayacak.

Kaynak: ANKA
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Hekimlerden eylem kararı: Bu tarihten itibaren uzaktan muayene yapılmayacak - Resim: 1

Hekim Birliği Sendikası, Kahramanmaraş’ta, ambulans gönderilmediği iddia edilen 17 yaşındaki Ahmet Turan Buyruk’ta beyin kanaması tespit edilmesine ilişkin haberin ardından, zorunlu uzaktan muayeneye karşı eylem kararı aldığını açıkladı.

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Hekimlerden eylem kararı: Bu tarihten itibaren uzaktan muayene yapılmayacak - Resim: 2

Sendika, üyelerinin 1 Kasım’dan itibaren aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında hizmet sunmayacağını bildirdi.

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Hekimlerden eylem kararı: Bu tarihten itibaren uzaktan muayene yapılmayacak - Resim: 3

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulans talep edilen Ahmet Turan Buyruk’un yaşadıklarına ilişkin haberi paylaşarak, açıklama yaptı. Halkın sağlığını ve hekimlerin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak amacıyla sendikal eylem kararı aldığını belirten sendika, yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetlerinin devam edeceğini duyurdu.

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Hekimlerden eylem kararı: Bu tarihten itibaren uzaktan muayene yapılmayacak - Resim: 4

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Videodaki gibi olaylarla karşılaşmamak, halkımızın sağlığını ve hekimlerimizin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak için sendikal eylem kararı aldık. Hekimlik yalnızca hastayı dinlemek değildir; görmek, dokunmak ve fizik muayene yapmaktır.

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Hekimlerden eylem kararı: Bu tarihten itibaren uzaktan muayene yapılmayacak - Resim: 5

1 Kasım 2026’dan itibaren aile hekimlerine zorunlu olarak tanımlanan uzaktan muayene randevularında üyelerimiz hizmet sunmayacaktır. Yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetleri devam edecektir. Hasta güvenliğinden ve hekimlik mesleğinin bilimsel ilkelerinden taviz vermeyeceğiz.”

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