Hekimlerden eylem kararı: Bu tarihten itibaren uzaktan muayene yapılmayacak

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulans talep edilen Ahmet Turan Buyruk’un yaşadıklarına ilişkin haberi paylaşarak, açıklama yaptı. Halkın sağlığını ve hekimlerin mesleki ve hukuki güvenliğini korumak amacıyla sendikal eylem kararı aldığını belirten sendika, yüz yüze muayene ve diğer sağlık hizmetlerinin devam edeceğini duyurdu.