Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih K. ve eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ayşe K., babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti. Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle eşine 2 el ateş etti.

Öfke saçan koca dehşet saçtı: İki çocuk annesi Ayşe, baba evine ulaşamadı - Resim : 1

Ayşe K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay sonrası Fatih K. gözaltına alındı, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu korumaya alındı.

Öfke saçan koca dehşet saçtı: İki çocuk annesi Ayşe, baba evine ulaşamadı - Resim : 3

Öfke saçan koca dehşet saçtı: İki çocuk annesi Ayşe, baba evine ulaşamadı - Resim : 4