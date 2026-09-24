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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Fransa’da edebiyat dünyası yapay zekâ iddiasıyla çalkalanıyor. Prix du Roman Fnac ödülünü kazanan Thélyson Orélien’in romanının “neredeyse tamamen yapay zekâyla yazıldığı” öne sürüldü. Yazar suçlamayı reddederken, yayınevi de Orélien’e destek verdi.

Fransa’da sonbahar edebiyat sezonunun dikkat çeken isimlerinden Thélyson Orélien, ödüllü romanı “C’était ça ou mourir” nedeniyle yapay zekâ tartışmasının merkezine oturdu.

38 yaşındaki Haiti doğumlu yazar, 21 Eylül’de romanıyla Prix du Roman Fnac 2026 ödülünü kazandı. Eser ayrıca Goncourt ve Renaudot gibi önemli edebiyat ödüllerinin ilk seçkilerinde yer aldı.

Ancak ödülün ardından X’te “Balance ton Claude” adlı anonim bir hesap, romanın “neredeyse tamamen yapay zekâ tarafından yazıldığını” öne sürdü.





“YÜZDE 100 YAPAY ZEKÂ” İDDİASI

Hesap, kitabın farklı bölümlerini Pangram adlı yapay zekâ tespit aracında analiz ettiklerini ve pasajların “yüzde 100 yapay zekâ” sonucu verdiğini iddia etti.

Ancak yapay zekâ tespit araçlarının kesin sonuç vermediği ve insan tarafından yazılmış metinleri de zaman zaman yapay zekâ ürünü olarak işaretleyebildiği biliniyor.

ORELİEN: “2019’DA YAZMAYA BAŞLADIM”

Orélien ise suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Yazar, romanın ilk taslağını 2019 yılında, ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasından yıllar önce yazmaya başladığını söyledi.

Metindeki imgelerin, tekrarların ve ritmin kendi edebi üslubunun parçası olduğunu belirten Orélien, kitabı tamamen kendisinin yazdığını göstermek için editörüyle birlikte belgeler hazırladığını açıkladı.





Nous avons soumis à Pangram quatre textes de Thélyson Orélien écrits en 2014 (les seuls que nous avons réussi à trouver en ligne, références ci-dessous). Pour chacun, Pangram affiche un taux d'IA de... 0%.



Le taux de faux positifs sur Pangram, bien documenté, est extrêmement… pic.twitter.com/BSbhXAMVqx — Balance ton Claude (@Pangramed) September 22, 2026

YAYINEVİNDEN DESTEK

Romanın yayınevi Grasset de yazarın arkasında durdu. Yayınevi, suçlamaları “son derece çirkin bir hakaret” olarak nitelendirirken eserin özgün ve güçlü bir yaratıcı çalışma olduğunu savundu.

Roman, Haiti’de çete şiddetinden kaçan bir öğretmenin Kanada’ya uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Tartışma ise edebiyat dünyasında giderek büyüyen şu soruyu yeniden gündeme taşıdı:

Bir yapay zekâ tespit aracının sonucu, bir eserin yapay zekâyla yazıldığını kanıtlamaya yeter mi?