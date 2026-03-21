PKK terör örgütünün ele başı Abdullah Öcalan, Diyarbakır'daki Nevruz Bayramı kutlamalarına bir mesaj gönderdi. Öcalan'ın gönderdiği mesaj, İmralı Cezaevi’nde birlikte kaldığı Veysi Aktaş ile Medya Aslan tarafından okudu.

"HALKLAR ARASI ÖZGÜR BİRLİKTELİK"

Terörist başının mesajındaki ifadelerin, Tom Barrack'ın Terörsüz Türkiye sürecine yönelik tepki çeken değerlendirmeleri ile benzerlik taşıdığı görüldü. Öcalan mesajında, "Sünni, Şia devlet gelenekleri, milliyetçi gelenekler aşıldıkça halklar arası özgür birliktelik de imkân dahiline girmektedir." dedi.

Öcalan mesajının devamında, "Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır. 27 Şubat 2025 tarihinde başlattığımız süreç Nevruz’un ruhuna uygun bir birlikteliğin temellerini yeniden diriltmek içindir.

Bunun için kültürlerin, inançların bir arada yaşayabileceğine, dar milliyetçi anlayışları aşıp demokratik entegrasyon temelinde birleşebileceğimize ve birlikte var olabileceğimize inanmamız gerekir. Tarihimizde olduğu gibi günümüzde de her türlü savaş dayatmalarını, yoksulluğu ve barbarlığı geriletebileceğimizi bilince çıkarmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

BARRCAK'IN SÖZLERİ İLE BENZERLİK

Terörist başı Öcalan'ın mesajındaki sözler akıllara Tom Barrack'ın tepki çeken sözlerini getirdi. The Amargi'ye konuşan Barrack, “Türkiye’de başlayan süreç, Kürtlerin yaşadığı 4 büyük ülke arasındaki yanlış anlamaların tüm parçalarını kapsıyor. Herkesi bir araya getirme ve Kürtlerin kendi yaşamlarını kendilerinin belirlemesine imkan tanıma fırsatı…” şeklinde konuştu.

Öcalan'ın mesajındaki Orta Doğu coğrafyası için "halklar arası özgür birliktelik" ifadesi ile "Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır." ifadesinde yapılan vurgu Barrack'ın sözleri ile benzerlik açısından dikkat çekti.