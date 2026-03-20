Türkiye'de tepkilere rağmen devam eden ve kamuoyu tarafından "İmralı Açılımı" olarak adlandırılan Terörsüz Türkiye sürecine yönelik bayram sonrasında yeni gelişmeler beklenirken ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan tartışma yaratacak açıklamalar geldi.

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik sorulan soru karşısında sürece övgüler yağdıran Barrack, "Türkiye’de başlayan süreç, Kürtlerin yaşadığı 4 büyük ülke arasındaki yanlış anlamaların tüm parçalarını kapsıyor. Herkesi bir araya getirme ve Kürtlerin kendi yaşamlarını kendilerinin belirlemesine imkan tanıma fırsatı." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Rudaw'a da açıklamalarda bulunan Barrack, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile ilgili sorulan bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

Biz yan yanayız. Başkan Trump’ın, TruthSocial üzerinden Kürtlere olan bağlılığımızı iki kez net bir şekilde açıkladığını gördünüz. Kürtlerle olan ilişkimiz on yıllar öncesine dayanıyor; Irak, Suriye ve İran’daki tüm Kürtlerle. Irak’ın bu zorlu sürecinde yan yanayız ve kararlıyız.