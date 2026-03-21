Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu: Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü
Yeşilçam’ın efsane filmlerinden “Garip”in minik yıldızı yıllar sonra yeniden gündemde. Kemal Sunal’la başrolü paylaşan Ece Alton’un son hali görenleri şaşkına çevirdi.Dilek Taşdemir
Ece Alton şimdi ne yapıyor?
“Garip” filminde Kemal Sunal’a eşlik eden sevimli Fatoş yani Ece Alton’un son hali merak konusu oldu. Peki Ece Alton bugünlerde neler yapıyor? Yeşilçam’ın en sevilen yapımlarından “Garip”, milyonları hem güldürmüş hem de duygulandırmıştı. Kemal Sunal ve Ece Alton, 1986’da çekilen filmde başrolleri paylaşmıştı.
Memduh Ün’ün yönettiği yapım, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.Şimdi 46 yaşında olan Ece Alton’un değişimi hayranlarını hayrete düşürdü. İşte “Garip” filminin Fatoş’u Ece Alton’un günümüzdeki hali…
Oyunculuğu bırakan Ece Alton, Assos’ta kendi otelini işletiyor. Assos Alarga adlı otelin sahibi olan Alton, günlerinin çoğunu bahçe işleri yaparak, temizlik yaparak, ütü ve çamaşırlarla uğraşarak, hatta pişi kızartarak geçiriyor. Doğayla iç içe bir hayat süren Alton, yıllara meydan okuyor gibi görünüyor.
Yeşilçam’ın bazı unutulmaz filmleri Hollywood uyarlamalarıyla dikkat çekti. 1986 yapımı “Garip” de Charlie Chaplin’in klasiği “The Kid”den esinlenmişti.
Memduh Ün’ün yönettiği filmde Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Fatoş’u canlandıran Ece Alton, Eda Solmaz’a oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlattı:
"BİR DENEME ÇEKİMİNE Mİ GİTSEYDİNİZ?"
“Babam mimar, annem piyanist. Ben ise enerjisi yüksek bir çocuktum, çok da televizyon seyredilmeyen ama annemin işten dönünce bana uzun uzun kitap okuduğu bir evdeydim.Bazı sabahlar, farklı karakterleri oynayarak kahvaltıya inerdim, böyle çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Annemin bir arkadaşının dikkatini çekmişti bu durum ve ‘Bir deneme çekimine mi gitseniz?’ demişti.her şey reklamlarla başladı, Beslen Makarna, Schweppes, Çokoprens, Mis Süt, Paşabahçe Borcam aklımda kalanlar…”
"SETE HER GÜN KEYİFLE GİTTİM"
Reklamlardan sonra Alton, “Garip” filminin seçmelerine katıldı: “Seçmelerde çok ama çok fazla çocuk vardı. Gülenlerin yanı sıra ağlayanlar da... Memduh Ün’ü ilk görüşümü hatırlıyorum.“Bakın çocuklar, bu iş şen şakrak değil. Her zaman, uzun saatler, uzun çalışmalar, bir sahne var sizi denize atıyoruz, inşaatta intihar girişimi sahnesi var” demişti.O anlattıkça bazılarımız büzüldükçe büzüldü. O sırada fırlayarak, ‘Ben 6. kattan denize atlarım’ dedim.
Fatma Girik’in elinden tutarak verdikleri rolü oynadığımı ve uzun bir sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Okumayı yeni sökmüştüm, senaryoyu ise kısa bir sürede büyük bir istekle ezberlemiştim. Galiba benim için bir filmde başrol oynuyorum heyecanı ve hevesi olmamış hiç. Yeni ve keyifli bir meşgale başlamış dünyamda. Ben onu görev edinmişim ve elimden geleni yapmaya çalışmıştım. Sete her gün keyifle gittim.”
46 yaşındaki Ece Alton, günümüzde Behramkale’deki sahibi olduğu Assos Alarga otelde hem çalışıyor hem yaşıyor:
“Pandemi başlamadan hemen önce de dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başladım. Köyde turizme alternatif bir yolum olur belki diye.”
Alton, 12 yaşındayken oyunculuğu bırakmasının nedenlerini şöyle açıkladı:
“Senaryolar gelmeye devam ediyordu.bir ağaçla bir çocuğun beraber büyüdükleri, birbirlerinin hislerini yaşadıkları bir hikaye. Para bulup çevrilememişti. Parası hazır olan senaryolarda da adam, küçük kıza bir şaplak patlatır, kız yere düşer gibi sahneler vardı. Benim gönlümden geçenlere para yoktu. Devamı da gelmedi sonra. Fakat tekrar rol gelirse oynarım. Yeter ki bir dili olsun senaryonun, izleyiciye bir şeyler desin.”
"KEMAL SUNAL SETTE CİDDİ BİRİYDİ"
Ece Alton, “Başrolü paylaştığınız Kemal Sunal sette nasıl biriydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Kemal Sunal ciddi biriydi. En azından beraber paylaştığımız sette öyleydi.işini sorunsuz yapmaya odaklanmış olduğunu anımsıyorum. Benim olduğum sahneler de genellikle tekrarlanmıyordu. Bu da onun için rahattı. Kamera arkasında ise onu güldürmek istiyordum galiba ama bu konuda başarılı değildim...
Sette bir huzursuzluk hatırlamıyorum, bir aşırılık da hatırlamıyorum negatif ya da pozitif... Kemal Sunal ile set ortamında bir daha denk gelmedik ama bugün hâlâ filmleriyle aramızda."
Ece Alton, Emel Sayın’ın “Yumacık” şarkısının klibinde de rol alan Alton, Sayın’ı güler yüzlü ve sıcak biri olarak hatırlıyor: “Aramızda en çok heyecanlanan, sette gerilip gerilip kucağıma verilen kediydi. Benim kucağıma bırakılıp da kamera dendiğinde kedi, pantere dönüşüyordu artık.”
Ece Alton, çocuk oyuncu olmanın artı ve eksilerini şöyle dile getirdi:
“Çocukken oyunculuğa başlamak tehlikeli bir şey. Çocuğun derdi rol yapmayı becermek mi ekranda gözükmek mi? Sizin ebeveyn olarak herhangi bir noktada beklentiniz varsa taraflar için çok üzücü olabilir.Bizde tamamen benim isteğim ve hevesimle başladı, öyle devam etti ve öyle bitti. ‘Keşanlı Ali Destanı’, ‘Beyaz Bisiklet’, Halit Kıvanç ile 23 Nisan sunumu ve devamında reklamlarda rol aldım. Rekabet, baskı, beklenti yoktu ama yaş ilerledikçe mutlaka olacaktı...
Ergenliğime geldiğimde artık başka şeylerle ilgileniyordum. Kırılmamış olmam, aksine çok keyif almam tamamen ailemin yarattığı beklentisiz ortamdı. Bu, çocukları akışına bırakın demek değil.... Baskı ya da beklenti yaratmaya değecek konular da var. Bir film senaryosunu ezberlemesi için isteksiz olan bir çocuğu dürtmek gereksiz...
Ama hayatı boyunca kullanacağı çarpım tablosu için elzembenim için film senaryosu ezberlemek doğal bir şeydi ama çarpım tablosu için desteğe ihtiyacım vardı.”
