21 Mart 2026 Cumartesi
Marketteki tartışma cinayetle bitti: 19 yaşındaki müşterisini öldürdü

Antalya’da bir markette müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tabancayla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, zanlının 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette yaşanan tartışma kanlı bitti. İş yeri sahibinin oğlu ile müşteri arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüşerek bir gencin hayatına mal oldu.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete gelen 19 yaşındaki Hasan Şimşek ile işletme sahibinin oğlu Hakan K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Hakan K., işyerindeki tabancayla Şimşek’e ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Şimşek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından şüpheli Hakan K., olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan alkol kontrolünde zanlının 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen gencin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babanın fenalaştığı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
