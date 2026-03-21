MHP Ramazan Bayramı sebebiyle DEM Parti’yi ziyaret etti. Ziyarette, İmralı Süreci, barış, demokratikleşme ve Meclis gündemine gelebilecek yasal düzenlemeler konuşuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

BAYRAMDAN SONRAYI İŞARET ETTİ

Durmaz, görüşmede MHP’nin süreç konusundaki yaklaşımını anlatarak, partisinin geçmişten bugüne bu konuda tutarlı bir çizgide olduğunu öne sürdü. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Durmaz şunları ifade etti:

"Hukukta, "işlenemez suç, fiili imkânsızlık hali" diye bir durum söz konusu. Şimdi bugün 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sorununa, sıkıntılara rağmen Kürt'le Türk birbiriyle evlilikten hiç vazgeçmemiş. Ve ısrarla bu evlilikler devam etmiş. Yani hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz. Nereden bakarsanız bakın 8-10 milyon civarında bir evlilik söz konusu. Buradan meydana gelen yeni bir nesil var. İkişer çocuk olsa 20 milyon, anne babayı koy 40 milyon. Eşittir Türkiye. Yani o işlenemez suç, fiili imkansızlık hali bizim zaten başka bir değerlendirme yapmamızı da imkansız hale getiriyor. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz ve bizim bu kardeşlik hukukunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor.

Bu anlayışla meselelere yaklaşıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Terörsüz Türkiye sürecinin, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini umut ediyor, diliyoruz. Elbette her konuda aynı şeyi düşünmek durumunda değiliz, bu mümkün de değil, o zaman aynı parti oluruz. Fakat bir uzlaşmayla, bu hukuku gözeterek atılacak adımlarla inşallah Türkiye bu sıkıntıyı da geride bırakacak. Meclisteki komisyonun raporlarına da yansıyan hususlarda bayramdan sonra birtakım düzenlemeler için Meclisin gündemine gelecek konuların olduğunu biliyoruz. Ama somut olarak bugün nedir derseniz onu ben söyleyemem, çünkü komisyon üyesi de değilim. Biz de aynı iyi dileklerimizi koruyoruz, iyi niyetimizi koruyoruz."

"ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ ÇÖZÜLMELİ"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan da görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci için artık daha somut adımları atılması gerektiğini ifade ederek, Meclis komisyonunun raporunun yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

Türkdoğan, açıklamasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolünün tanınması gerektiğini savunarak yasal sürecin başkaması durumunda, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de gündeme getirdiği ‘statü meselesinin’ çözülebileceğini iddia etti.

Türkdoğan "Yasal süreç başladığında ve bir yasa çıktığında, inanıyoruz ki Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği bu statü meselesi de bir çözüme kavuşacaktır. Elbette söylenecek çok şey var ama şunu belirtmek lazım; bu Newroz vesilesiyle biz hep özgürlükten ve demokrasiden bahsedeceğiz. Bugün çok güçlü mesajlar verilecek. Siyasi mahpus arkadaşlarımızın bir an önce tahliyesi noktasında inanıyorum ki MHP’nin de söyleyecekleri vardır. Düşüncelerinden dolayı, artık insanlar veya siyasi görüşlerinden dolayı hapiste olmamalılar." dedi.

DEMİRTAŞ, GEZİ DAVASI VE İMAMOĞLU MESAJI

Tutuklu Selahhattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı hatırlatan Türkdoğan "Diğer arkadaşlarımız, Gezi davasındaki arkadaşlarımız, işte Çiğdem ve diğer arkadaşlar, daha birçok insan… Seçilmiş belediye başkanları… Özellikle de bu vesileyle ifade edelim, hani İmamoğlu ve diğer belediye başkanları tutuksuz yargılanabilirler. Birçok şeyi söyleyebiliriz ama bizim için önemli olan bölgemizdeki bu ateşin bir an önce sönmesi, ülkemizdeki barış ortamının kalıcı hale gelmesi ve bunun için de kapsamlı yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. " dedi. Öztürk Türkdoğan, DEM Parti olarak MHP ile birlikte hemen önümüzdeki bayram gelmeden somut adımların atılması noktasında önayak olmayı umduklarını belirtti.