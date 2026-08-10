Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 31 Ekim 2025’te İmralı’da ailesiyle gerçekleştirdiği görüşmede çekilen fotoğraf ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.





Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 31 Ekim 2025’te gerçekleştirilen aile görüşmesine ait bir fotoğrafı tam 10 ay sonra dolaşıma soktu.

Zamanlaması manidar fotoğraf





Aylar boyunca bekletildikten sonra siyasi tartışmaların ve yasanın meclise sunulduğu bir günde yayımlanan bu kare, masum bir aile buluşmasından ziyade siyasi bir şov ve mesaj niteliği taşıyor.

Fotoğrafta Abdullah Öcalan, kardeşi Fatma Öcalan ve yeğenleri yer alırken, asıl kriz bu karenin gölgesinde yürütülen yasa pazarlıklarında yatıyor.

TBMM'de PKK'lılara affın yolunu açacak bir "çerçeve yasa" tasarısı üzerinde çalışıldığı bilinirken, sürecin milletin meclisinden ve kamuoyundan tamamen kaçırılarak yürütülmesi demokratik teamüllere vurulan ağır bir darbe olarak değerlendiriliyor.





