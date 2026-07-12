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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı İBB davasında yaşanan savunma tartışmaları gündemdeki yerini korurken, eski Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başkanı Turgut Okyay’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından İmralı’da yapılan yargılamada görev alan Okyay, Sözcü yazarı gazeteci Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada yargının bağımsızlığı ve savunma hakkı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU’NUN SAVUNMA SÜRECİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İmamoğlu’nun, hakkında 2 bin yıldan fazla hapis cezası talep edilen İBB davasında 8 Temmuz 2026’daki duruşmada savunmasının alınmadan salondan çıkarıldığı belirtildi.

Silivri’de görülen duruşmada savunma süreleri ve usule ilişkin tartışmalar yaşanırken, mahkeme tutanağına İmamoğlu’nun “susma hakkını kullandığı” şeklinde kayıt geçirildiği aktarıldı.

Okyay “Ekrem İmamoğlu’nun dosyasını bilmiyorum. Basına yansıdığı kadarıyla İmamoğlu’nun iddia edilen suçları işlediğine inanmıyorum. Dosyasını bilmiyorum, bilmeden de konuşmak doğru olamaz ama ben İmamoğlu’nu dürüst, namuslu bir insan olarak biliyorum.

İmamoğlu, savunması için kendisine yeterli zamanın verilmediğini söylüyor. İnsanların mahkemede savunmalarını özgürce yapmaları lazım. Savunmasını yaparken hiç kesilmemeli. Ne olacak? Dava üç gün, dört gün daha uzasın. İnsanın yargıya güveni kaldırılmasın, yok edilmesin. Abdullah Öcalan günlerce savunma yaptı. Yani insan yeterince konuşturulmazsa derdini dökmezse nasıl anlayacaksın sorunu? Yargı bağımsızlığı çok ama çok önemli.Kaynak: Öcalan'ı yargılayan hakimden Silivri’deki meslektaşlarına İmamoğlu itirazı” dedi.

“İNSANLARIN SAVUNMALARINI ÖZGÜRCE YAPMALARI LAZIM”

Turgut Okyay, İmamoğlu’nun dosyasının tamamını bilmediğini belirterek, basına yansıyan bilgiler üzerinden değerlendirme yaptı.

Okyay açıklamasında, savunma hakkının önemine dikkat çekerek, “İnsanların mahkemede savunmalarını özgürce yapmaları lazım. Savunmasını yaparken hiç kesilmemeli” ifadelerini kullandı.

Duruşmanın birkaç gün daha uzamasının yargıya olan güven açısından daha önemli olduğunu belirten Okyay, savunma hakkının kısıtlanmaması gerektiğini söyledi.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞI ÇOK ÖNEMLİ”

Eski hakim Okyay, yargıya yönelik güven tartışmalarına da değindi. Yargının bağımsız olmadığı yönündeki düşüncelerin ancak hakimlerin titizliği ve bağımsız duruşuyla aşılabileceğini ifade eden Okyay, “Cesur olacaklar, korkmayacaklar. Yargı bağımsızlığına sahip çıkacaklar” dedi.

Okyay “Yargının bağımsız olmadığına ilişkin düşünceleri yıkmak için meslektaşların çok büyük özen göstermesi, bağımsız yargıya sahip çıkmamız lazım. Bu da meslektaşlarımızın titizliğiyle olacak inşallah. Evet, başka türlü olmaz. Cesur olacaklar, korkmayacaklar. Yargı bağımsızlığına sahip çıkacaklar. Bütün demokratik ülkelerde yargı bağımsızlığına sahip çıkılıyor. Yargısı bağımsız olmayan ülkeden hayır gelmez. Bizde de her şey ortada. Müdahale edildiğine dair yaygın bir kanaat var.” ifadelerini kullandı.

Okyay, bağımsız yargının demokratik ülkeler için temel unsurlardan biri olduğunu belirterek, yargıya müdahale edildiği yönündeki algıların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.