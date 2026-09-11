Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

MHP lideri Bahçeli, iddiaya göre Nagehan Alçı'ya Öcalan için İmralı'da bir ev inşa edildiğini, bu evin önünde bir bahçesinin bulunduğunu ve standart bir ev konforu sağladığını söyledi.

Alçı şunları kaydetti:

"Bahçeli ile görüştüm. Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildiğini söyledi. Önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan, ev konforuna sahip bir yer. Evin içinde normal hayatın akışına uygun şekilde yaşayabileceğini söyledi. Ancak Öcalan'ın henüz bu eve geçmeyi reddettiğini belirtti.

'Neden?' diye sordum. 'Çünkü statü istiyor' dedi."