Muğla, Ege Bölgesi’nde İzmir, Denizli ve Manisa’nın ardından en fazla ihracat yapan 4’üncü il oldu.

2025 yılı Nisan ayında 95 milyar 277 milyon TL ihracat yapan Muğla, 2026’nın aynı döneminde yüzde 11 artışla 105 milyar 491 milyon TL seviyesine ulaştı.

TURİZMİN YANINA İHRACAT GÜCÜ EKLENDİ

Artık yalnızca turizmle anılmayan Muğla; su ürünleri, madencilik ve tarım ihracatıyla bölge ekonomisinde güçlü bir aktör haline geldi.

Kent, üretim çeşitliliği sayesinde ihracatta sürdürülebilir büyüme yakaladı.

TÜRKİYE’NİN SU ÜRÜNLERİ ÜSSÜ

Muğla, Türkiye’nin su ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 35’ini tek başına gerçekleştiriyor.

2025 yılında yaklaşık 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapan kent, 85 bin tonluk dış satım hacmine ulaştı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Nisan ayında ihracatını 135,5 milyon dolardan 170,7 milyon dolara çıkararak yüzde 26’lık artışla sektör liderliğini sürdürdü.

MADENCİLİKTE GÜÇLÜ PERFORMANS

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 9 artırarak 122,5 milyon dolara yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini korudu.

Birliğin yıllık ihracatı 1 milyar 421 milyon dolara ulaşarak 1,5 milyar dolar hedefine yaklaştı.

TARIM VE YAŞ MEYVE SEBZEDE ARTIŞ

Fethiye, Seydikemer, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz gibi üretim merkezleri, yaş sebze ve meyve ihracatında önemli rol oynadı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 5 artırarak 91 milyon dolara çıkardı.

Öte yandan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 4 düşüşle 78,7 milyon dolar oldu.

EGE İHRACATINDA GENEL ARTIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ege Bölgesi’nin ihracatı 2026 Nisan ayında yüzde 19 artarak 2 milyar 635 milyon dolara yükseldi.

Bölgedeki 9 ilin tamamı aynı dönemde ihracat artışı kaydetti.

“KÖRFEZ KRİZİ SİPARİŞLERİ TÜRKİYE’YE YÖNLENDİRDİ”

Jak Eskinazi, ihracat artışında çalışma günü fazlalığı, parite avantajı ve Körfez krizi nedeniyle Türkiye’ye yönelen siparişlerin etkili olduğunu belirtti.

Eskinazi ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleri ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırım teşviklerinin ihracatçılar için umut verici olduğunu ifade etti.

Muğla’nın ihracattaki bu yükselişi, kentin ekonomik yapısında önemli bir dönüşüm yaşandığını ve üretim odaklı büyümenin güç kazandığını ortaya koyuyor.